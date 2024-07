Salerno di ferma per salutare Mario e Wilma | oggi i funerali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDolore, commozione, incredulità, sgomento. L’elenco dei sentimenti che hanno accompagnato l’ultimo saluto aValiante eFezza, la coppia di avvocati deceduta nell’incidente stradale avvenuto venerdì allo svincolo di Eboli potrebbe continuare a lungo. Uniti nella morte così come nella vita, idei coniugi si sono svolti questa mattina nella chiesa dei salesiani adove i ferri sono arrivati dalla Casa del Commiato di via San Leonardo Dove nella giornata di ieri è stato un continuo viavai di persone che hanno portato il loro sostegno ai familiari. Tra tutti l’ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante fratello di, come Maurizio, prefetto di Fa e la sorella Annarita, istruttore direttivo al Comune di Cava de’ Tirreni.