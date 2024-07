Roo micio di 4 mesi vuole solo giocare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)a guardarlo trasmette una grandissima tenerezza. È Roo il gattino di 4saccolto nel rifugio dell’Enpa (dove è stato portato insieme alla sua mamma) che aspetta di essere adottato. Il volto dolcissimo, che però non deve far dimenticare che l’adozione di un animale non è un gioco. "Serve che ci sia una buona presenza in casa per proseguire il percorso di socializzazione fornendo tante opportunità di gioco. Sono escluse situazioni in cui il micino rimarrebbe datutto il giorno", dicono all’Enpa.