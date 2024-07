Roma assediata da ambulanti e mercatini abusivi | maxi sequestro della Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 20 luglio 2024) Lotta aiillegali: ripetuti interventia Porta Maggiore e non solo. Sequestrati 20 quintali di merce in pochi giorni. Operazioni in varie zoneCapitale, controlli a tutto campo per prevenire fenomeni di degrado. Lotta ai: operazioni– (ilcorrierecitta.com)Proseguono le attività di controllodiCapitale per contrastare i fenomeni di degrado esmo. Tra questi quello legato alla presenza deiillegali. L’ultimo intervento è stato effettuato a Porta Maggiore, uno dei luoghi in cui gli agenti del I Gruppo Centro sono particolarmente impegnati nelle verifiche, con ripetuti interventi nell’area. Soltanto qui sono stati sequestrati circa 600 chili di merce nel corso dell’ultima operazione e più di 20 quintali in pochi giorni.