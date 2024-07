Nuovo look per il salone di Mara Cirasola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Il negozio "Diamoci un Taglio" diha cambiato nome. Uno dei saloni unisex più noti in riviera, ubicato in via Eulero, si rifà ilsulla scorta di un ottimo periodo. La titolare, dopo tanti anni di esperienza, un’attenta cura dell’attività e lo studio costante delle novità del settore, ha portato infatti il suo negozio ad un livello superiore per rispondere alle diverse esigenze della clientela nel susseguirsi del tempo. Pertanto è subentrata la necessità di cambiare il nome, per rappresentare al meglio la vision die del suo staff, così il negozio è diventato "Maretè Hair Salon". Per l’occasione è stata organizzata una festa con un invitante rinfresco offerto a tutti in segno di ospitalità, che da queste parti è sempre importante.