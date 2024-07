Lunghe code sulle autostrade toscane Traffico giornata da bollino rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Firenze, 20 luglio 2024 –aveva marcato la mattinata di oggi come, il pomeriggio in giallo. E in effetti il sabato mattinae sui principali assi viari diretti alle località turistiche sono sotto stress. Dopo il venerdì nero, ladi ieri costellata da incidenti (per fortuna senza feriti gravi) che ha visto leparalizzate in più punti, con il culmine dell’interruzione per ore dell’Autosole fra Calenzano e Barberino, anche oggi ci sono rallentamenti pesanti. Alle 9,30 il sistema di alert regionale segnalava un incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Montopoli e Pontedera, con oltre 5 chilometri di coda. Segnalato un incidente anche tra San Miniato e Montopoli eintenso tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est.