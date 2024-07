Luci accese sulla Notte dell’Orgoglio Marchigiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Una grande cerimonia per celebrare le eccellenze delle Marche. Si stanno ultimando i preparativi per la 24esima edizione de ‘La’, manifestazione che si terrà il 19 agosto alle 21 nell’accogliente piazza Vittorio Emanuele II di Francavilla d’Ete. Si è riunita ieri nella sala consiliare di Francavilla d’Ete la commissione per le nomination che vedranno premiati i personaggi, aziende e associazione attive del mondo dello sport, cultura, imprenditoria e sociale che con il loro impegno professionale contribuiscono a far conoscere le Marche in Italia e nel mondo. La macchina si è messa in moto con grande soddisfazione del sindaco Nicolino Carolini e del suo staff, che ha predisposto un grande spettacolo e sta lavorando per rendere unica questa serata dedicata alla marchigianità.