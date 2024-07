Hitachi premio di risultato | Per molti ma non per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) PISTOIA Si fa un gran parlare in questi giorni deldiper i lavoratori diRail Sts di via Ciliegiole per quanto prodotto nello stabilimento nel corso dell’ultimo anno solare. E mai, come in questi frangenti, ballano cifre, stime, e leggende su quello che accade a livello retributivo: così, la rappresentanza Rsu della Fiom-Cgil e i lavoratori iscritti al sindacato hanno diffuso una nota. "L’affermazione che ai lavoratori sarà versato undi 4.175 euro non corrisponde alla realtà – fanno sapere – ildipende dal livello di inquadramento e la cifra pubblicata è quella percepita dai quadri più alti e al lordo delle ritenute fiscali: cifre che, comunque, sono frutto della contrattazione messa in campo dai sindacati per chiedere una redistribuzione verso i lavoratori dei risultati aziendali ottenuti".