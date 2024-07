Ciclismo assegnati a Firenze i titoli toscani esordienti e allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 - Dominio delle società e degli atleti fiorentini nei Campionatiorganizzati dalla Pol. Virtus VII Miglio di Settimello sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi a. Nell’inseguimento individuale allevi nuova prodezza per Luciano Gaggioli (Team Valdinievole) che ha chiuso cinque giorni fantastici con la vittoria in salita a Volterra, il titolo toscano cronoal Mugello e questo su pista a. Restando agliè stato Niccolò Nieri della Fosco Bessi di Calenzano ad ottenere la maglia di campione regionale nell’Omnium, ovvero la classifica finale comprendente le prove di scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti. Nella categoriail titolo dell’Omnium per Duccio Menici sempre della Fosco Bessi di Calenzano, mentre il torneo di velocità ha visto il successo di Mattia Gastasini dell’U.C. Empolese.