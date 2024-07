Castelfidardo più solido Nanapere firma per la D

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Un’altra conferma in casa. Stavolta in attacco ed è quella di Emmanuel. La dirigenza fidardense ha chiuso la trattativa con uno dei protagonisti dell’ultima annata sportiva coincisa con il ritorno in D della squadra allenata da Marco Giuliodori., inseguito da varie squadre la scorsa stagione, alla prima esperienza in Eccellenza (reduce dal campionato di Promozione con l’Osimo Stazione dove aveva realizzato tredici reti) ha dimostrato subito il suo valore, mettendo in mostra grinta, carattere, tecnica e belle giocate. Quella che poteva sembrare una scommessa per la dirigenza biancoverde si è rivelata invece una mossa vincente, segno anche della lungimiranza da parte della società. "Sono felice di rinnovare il mio contratto con questo fantastico club – afferma, classe 2001 -.