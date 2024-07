Cantiere De Amicis la svolta | Garantirà la qualità del mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) "Sarà un’opera che dialoga con il lungo. Sopra, una piazza nuova con giardini, e, sotto, una vasca che filtrerà le acque piovane garantendo ladel nostro. Vogliamo raccontare e condividere con la città i lavori di questoche, in questo momento, è invasivo, ma che alla fine riqualificherà Cattolica". La sindaca Franca Foronchi, ieri mattina, ha fatto il punto sul megaHera sull’area Giardini Dealla presenza di tecnici ed autorità. Obiettivo inaugurare la nuova piazza per la primavera2026. E’ stato pure presentato il progetto "Cattolica trasparente – undi" di Elisabetta Bartolucci che con speciali pannelli ha rivestito ilstesso, dando un volto estetico più apprezzabile in pieno quartiere turistico, e spiegando la storia della città e il futuro volto dei Giardini De