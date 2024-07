Bilancio la giunta dà l’ok Nessun aumento delle tasse E più soldi per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024)a nuova tassa o tariffa, più servizi alla persona e nuovi investimenti in edilizia residenziale pubblica, welfare, viabilità, trasporti eurbana. E’ quanto prevede la delibera sugli equilibri diche ha avuto il via libera nel corso della prima seduta delladi Palazzo Vecchio e che dovrà ora passare all’esame del Consiglio comunale. I tagli dovuti dalla spending review applicati dal governo hanno portato minori entrate agli enti locali particolarmente impegnati sul Pnnr. Nonostante ciò, il Comune garantirà i servizi implementando in particolar modo il welfare corrente per oltre 6 milioni di euro, la viabilità e laurbana per oltre 3 milioni di euro sul 2024.