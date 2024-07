Beccati con i droni a rifornire di hashish i detenuti | due arresti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue pluripregiudicati di Cava dei Tirenni e Napoli sono stati tratti in arresto, nella giornata di ieri, intorno alle 20:00, dagli agenti della Polizia di Stato e dai militari dell’Arma dei Carabinieri in contrada Capodimonte proprio nei pressi della Circondariale. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco. Appare probabile che i due non si trovassero per caso nei paraggi dell’istituto di detenzione ma che avessero in mente di effettuare la consegna di droga per qualche detenuto ristretto nella Casa Circondariale. L’ipotesi è avvalorata dal fatto che i due, fermati per un controllo mentre si trovavano a bordo di una Fiat 500 sembravano intenti ad utilizzareadatti a trasportare piccole quantità di materiale anche a centinaia di metri di distanza.