Autonomia differenziata a Caserta nasce comitato per referendum

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 20 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto a, alla sede della UIL in via Renella, il primo incontro delper la raccolta delle firme per ilabrogativo della Legge sull’; una legge che secondo gli organizzatori, “spacca l’unità del Paese, cristallizza le disuguaglianze, marginalizza le fragilità, rompe i principi costituzionali di solidarietà, attaccando i contratti collettivi nazionali, il sistema sanitario nazionale, la scuola, i trasporti, condannando il Mezzogiorno e così negando anche la crescita dell’intero Paese, favorendo una secessione tra ricchi e poveri, attaccando i diritti e le tutele universali”.