Von der Leyen la rivelazione di Annunziata | Moltissimi socialisti non volevano votarla internamente le davano dell’imbrogliona Su La7

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Noi usciamo da un fortissimo momento di dibattito interno, io stessa sono meravigliata di come questo dibattito sia stato crudo. Nelle riunioni pre-voto per la presidenza della Commissione Europea avreste dovuto stare lì e sentire le cose che ieuropei, in particolare i tedeschi e gli spagnoli, dicevano della von der“. Lo rivela a In Onda (La7) Lucia, giornalista e neo-europarlamentare del Pd, a proposito dei malumori all’interno del gruppo di S&D su Ursula von der. “Devo dire che noi italiani manteniamo sempre le buone maniere – continua– ma sono state dette delle cose che mi hanno fatto sobbalzare, come quella di una europarlamentare che, dopo 10 interventi contro di lei, si è alzata e ha detto: ‘È inutile parlare della von der, lei ci ha fregato una volta e lo rifarà, perché questa è la sua natura: è un’imbrogliona‘”.