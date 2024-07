Violento temporale in Brianza | piante abbattute e tetti scoperchiati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Monza, 19 luglio 2024 – Ondata di maltempo nel pomeriggio in. Sono oltre 40 le richieste di intervento per soccorso urgente ricevute alla sala operativa del Comando di Monza elegate alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulla provincia. Le zone più colpite sono i comuni di Meda, Lentate sul Seveso, Lazzate, Ceriano Laghetto Cesano Maderno e Seveso. Interventi anche nel comune di Lesmo. Principalmente si tratta di alberi caduti al suolo, lamiere e tegole pericolanti e. A Ceriano è caduta una parte di tetto dal sesto piano su una macchina in un cortile e a Misinto una pianta è caduta in strada nella via per Birago. Al momento sono impegnati quasi tutti i distaccamenti Permanenti e Volontari del Comando di Monza e