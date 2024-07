VIDEO Tour de France 2024 l’arrivo della diciannovesima tappa Pogacar mette il punto esclamativo a Isola 2000

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilper undepraticamente ai limitiperfezione. Tadej(UAE Team Emirates) conquista la quarta vittoriasua Grande Boucle adpraticamente in ghiaccio la maglia gialla, che a meno di cataclismi indosserà fino a Nizza. Un attacco fenomenale a otto chilometri dal traguardo per lo sloveno, che si è scrollato di dosso tutti e andando a recuperare oltre due minuti e mezzo ai fuggitivi di giornata, gente mica da ridere come Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike), Simon Yates (Jayco-AlUla) e Richard Carapaz (EF Education-Easypost). Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) nemmeno ci provano, arrivando a 1’42” dache esulta con un inchino e mostrando le quattro dita, ad indicare il numero di vittorie del suoDE