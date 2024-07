Università scintille tra i rettori e la ministra Bernini | mezzo miliardo in meno agli Atenei

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024)inallee scatta la sollevazione dei. Gliitaliani lanciano l’allarme sul pericolo di sopravvivenza del sistema universitario nazionale, dopo il to previsto dalla bozza del decreto di riparto del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo). Critiche che non sono piaciute allaAnna Maria, che per ripicca non si è presentata alla Conferenza dei. Il to ai fondi dell’La bozza inviata dal ministero dell’e della Ricerca a Cun, Cnsu e Crui, contiene un to nominale di 173 milioni di euro, il quale, considerando che “lo stanziamento comprende 300 milioni del piano straordinario”, si traduce in una riduzione calcolata daiin 513.264.188 euro di risorse senza vincoli specifici.