Those About to Die la recensione | aspettando Il Gladiatore II…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il film:to Die, 2024. Regia: Roland Emmerich, Marco Kreuzpaintner. Cast: Anthony Hopkins, Dimitri Leonidas, Jojo Macari, Gabriella Pession, Iwan Rheon, Sara Martins, Moe Hashim, Tom Hughes, Daniel Stisen. Durata: minuti circa/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su Prime Video, in lingua originale. Trama: Roma, 79 a.C., la più ricca città del mondo all’apice della sua grandezza. A mantenerla arrivano in città migliaia di schiavi e la popolazione sempre più annoiata, irrequieta e violenta viene intrattenuta con corse sulle bighe, gladiatori e scommesse. A chi è consigliato? A chi vuole immergersi in un racconto strabordante che mette gli eccessi e l’opulenza dell’Impero Romano in primo piano (in attesa de IlII).