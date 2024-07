Scoppia un incendio è inferno al centro commerciale | 16 morti

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024)unal, i vigili del fuoco riescono a domarlo solo dopo ore: sono 16 i, 30 le persone salvate Gli incendi in Cina sono più comuni che in molte altre parti del pianeta. E quando si parla di incendi non si fa riferimento solo a quelli naturali, dolosi o colposi che siano, ma anche a quelli che colpiscono interi palazzi all’interno delle città. Secondo quanto riportano i media locali, questo problema avrebbe la sua causa scatenante nel fatto che in questo stato asiatico, in particolar modo, gli standard di sicurezza sarebbero un po’ troppo permissivi. Se poi a questi viene abbinata anche una scarsa applicazione delle norme stabilite, ecco che il danno è fatto e il rischio si eleva al massimo grado. Unprende fuoco in Cina (Pixabay) – Notizie.