Russia il giornalista del Wsj Evan Gershkovich condannato a 16 anni di carcere duro per spionaggio Usa | Processo farsa

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildel Wall Street Journalè statoa 16da un tribunale russo per. Il reporter 32enne dovrà scontare la sua pena in una colonia di massima sicurezza. Washington lo ha definito un” che, però, nel corso dei mesi ha assunto un significato sempre più politico dati i rapporti internazionali che sono andati sempre più deteriorandosi dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L’inviato speciale del quotidiano finanziario americano si trova nel famigeratorusso di Lefortovo dal marzo 2023, dopo essere stato fermato mentre era in viaggio per un reportage nella città di Ekaterinburg, sui Monti Urali. Il 19 luglio si è tenuta l’ultima udienza con le arringhe conclusive.