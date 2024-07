Renzi apre a sinistra | mi ricorda la favola della rana e lo scorpione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Michele Sanfilippoè arrivato alla guida del Pd usando il linguaggio del rottamatore (abilmente mutuato dal M5S), alimentando nel paese grandi speranze di cambiamento e, soprattutto, mascherando abilmente quello che era il suo obiettivo principale: annacquare qualsiasi iniziativa politica che potesse spostare ail baricentro del Pd, in particolar modo nei campigiustizia, delle politiche economiche e del lavoro. Persa la partita del referendum e venuti a galla i suoi intenti, anziché ritirarsi dalla politica come più volte promesso, ha continuato a galleggiare, con sempre minor fortuna, in quella zona grigia del centro con l’obiettivo di cannibalizzare Forza Italia una volta venuto a mancare il suo leader.