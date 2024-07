Quali sono gli eventi storici reali presenti in Mad Men?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mad, serie tv ideata da Matthew Weiner e mandata in onda dal 19 luglio 2007 al 2015, è riuscita a fare la storia del piccolo schermo per diversi motivi. Primo tra tutti la capacità di unire pubblico e critica in un’unica ode alla suatà che non ammette discussioni. A dimostrarloi numerosi riconosciti ottenuti , tra cui 4 Golden Globe e 15 Emmy Award. Un successo che si deve al fascino di Jon Hamm nelle vesti di Don Draper ma, soprattutto, ad una scrittura accurata e vibrante, capace di partire dal particolare per andare verso una narrazione universale. La vicenda, infatti, si svolge all’interno della Sterling & Cooper, una famosa agenzia pubblicitaria di New York. Questo luogo, però, è solo un microcosmo il cui scopo è mostrare tutti i cambiati culturali e sociali vissuti da un’intera generazione a partire dagli anni sessanta.