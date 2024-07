Parigi 2024 regolamento sollevamento pesi | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile tutto quello che c’è da sapere sulall’Olimpiade di. Dal 7 all’11 agosto, all’ArenaSud 6, si terranno le gare delle dieci categorie (5 per gli uomini e 5 per le donne). Ci sono due tipi di: lo ‘strappo ‘ e lo ‘slancio’, gli atleti competono in entrambi e chi riuscirà a sollevare il maggior peso totale verrà incoronato campione olimpico. Lo ‘strappo’ consiste nela due braccia con il quale portare il bilanciere sopra la testa, con un unico movimento fluido per poi fermarsi in posizione eretta. Nello ‘slancio’ il movimento è diviso in due momenti: nel primo si porta la barra fino alle spalle con i gomiti piegati sotto di questa, nel secondo si raggiunge la posizione eretta, da mantenere finché almeno due arbitri su tre non indichino l’approvazione.