Non solo treni fermi e aerei a terra Così un bug ha mandato in tilt i computer di mezzo mondo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Chi ha vissuto i primi anni di affermazione del sistema operativo Windows non può che sorridere nel vedere che gran parte delsi trova bloccato davanti al famigerato errore all’avvio del proprio pc. Potremmo continuare a sorridere se il problema in questione avesse colpitol’utenza consumer, in realtà la giornata odierna – sebbene non sia ancora noto la scala globale del bug – ha colpito chiunque, dalle stazioni televisive ai collegamenti di trasporto fino alle banche e a mille altri servizi della nostra quotidianità. In queste ore di disagi c’èuna buona notizia: non si tratterebbe di un attacco hacker. La cattiva notizia è che, come spesso accade, si è scagliata su Microsoft una “tempesta perfetta” capace di fermare l’operatività di centinaia di migliaia di aziende e la logistica di persone e merci.