Non serviamo alcol ai minori anche se lo chiede la mamma

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Io non doai", nel dirlo Riccardo Parisio, titolare del Bevabbè in viale Corridoni non se la prende con i ragazzi, ma con i loro genitori. Per essere ancor più chiaro ha scritto sulla lavagna che si trova all’ingresso del locale: ‘E’ vietata la vendita diici aidi 18 annise accompagnati da’. "L’ho fatto – racconta -, dopo l’ennesima discussione con un genitore che pretendeva di acquistareper il figlio minorenne. Prima ha insultato la cameriera, che giustamente ha spiegato che non si può servireai. Poi ha voluto parlare con la titolare, la mia compagna, e una volta risentita la spiegazione ha preteso il numero di telefono perché avrebbe fatto verifiche non credendo agli articoli di legge. Il peggio è che non è un caso isolato. Ci sono genitori che davanti al rifiuto dicono ‘allora lo compro io e lo do a mio figlio’".