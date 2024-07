Motta si presenta | Bisogna vincere Todibo Koopmeiners e Sancho i prossimi obiettivi di Giuntoli Juve altri tre colpi per completare la rivoluzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dice di volere una"orgogliosa e felice", Thiago. Mica facile, dopo un triennio con un solo titolo, la Coppa Italia della scorsa stagione, e il costante complesso da corazzata decaduta e incompiuta. Il nuovo allenatore non ha che parole di elogio per il club, certo sa che il salto di qualità deve riguardare anche lui, condottiero chiamato a riportare anche il brivido del bel calcio, oltre che i titoli. L’ad Maurizio Scanavino ridefinisce i confini della nuova era bianconera e individua nella qualificazione alla Champions 2025-2026 l’obiettivo minimo, "senza dover porsi limiti campionato". Basta riavvolgere il nastro all’estate di un anno fa, quando Allegri vedeva nel pass per la Grande Coppa l’unico, vero traguardo da raggiungere, per capire che ora non ci si accontenta più. Laprocede spedita. La rosa della Signora è oggetto di una rivisitazione profonda.