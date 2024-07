Lo vedete che non conto un caz***o? Zangrillo-Marotta botta e risposta a colpi di clacson | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Incontro in Lega Calcio e intrecci di calciomercato. Il presidente del Genoa Albertoviene fermato dai giornalisti in auto e rivela: "Gudmundsson? I miei rapporti con il dottor Beppesono straordinari, lui è un professionista che sa di calcio molto più di me. Io ho detto che Albert deve sognare ma può continuare a sognare anche a Genova". L'impressione, concluderiguardo all'esterno offensivo islandese entrato nel mirino dell'Inter, "è che Albert possa restare in Liguria. Cifre? Io non so neanche quanti soldi ho in tasca". Qualcuno, alle sue spalle, suona il. "Si stanno incaz***do", sorride il primario del San Raffaele ed ex medico personale di Silvio Berlusconi, che poi toglie dal mercato Vasquez: "Non si muove". Quindi scopre che a suonare ilè proprio, che vorrebbe uscire dalla sede milanese della Lega.