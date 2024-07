LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | nove al comando con 1’45 sul gruppo maglia gialla sul Col de Vars

Leggi tutta la notizia su oasport

13.29 Allungatissimo il, con Soudal Quick-Step e uomini INEOS dietro alla squadra emiratina. 13.27 Mancano 110 chilometri al traguardo, ancora otto per arrivare allo scollinamento del primo GPM. 13.26 Adesso ritmo delleggermente calato, e gli attaccanti arrivano a 1'30" di vantaggio. 13.24 Testa della corsa che è arrivata nel tratto di falsopiano che spezza la salita. 13.23 Sono in una trentina nel plotone, che ha sempre 1'10" di ritardo rispetto aial. 13.22 E Tadej passa qualche minuto nelle retrovie del. E' tutto nelle sue mani: può decidere il ritmo visto che Vingegaard non ha uomini, e la UAE Team Emirates può fare laa piacimento.