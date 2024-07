L’abito tradizionale cinese più bello Concorso internazionale in città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prato capitale della moda. La conferma arriva anche dalla finale europea di "Lady Qipao",, un contestgiunto alla settima edizione che vedrà sfilare 24 concorrenti sia cinesi che europee, con in palio la finale mondiale di Shanghai del 7 e 8 settembre. Il qipao, fatto di seta e con addobbi eleganti, vuole raccontare anche un’immagine diversa della donna: una storia fatta di indipendenza, emancipazione, forza, intraprendenza, sicurezza, saggezza che va oltre l’aspetto fisico. La giuria, infatti, voterà il connubio fra l’eleganza dele le doti di stile, grinta e indipendenza rappresentate da colei che lo indossa. L’appuntamento con il contest è per domani negli spazi di Prismalab (via Filzi 39/S), inaugurati lo scorso ottobre dopo la riqualificazione realizzata dal Comune di Prato.