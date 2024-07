Irini cambia il comando ma non l’impegno italiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il contrammiraglio Stefano Turchetto ha ufficialmente ceduto ildell’Operazione Eunavformedal parigrado Valentino Rinaldi, in una cerimonia tenutasi presso il Quartier Generale dell’Operazione, alla base romana di Centocella. L’evento si è svolto alla presenza del Generale Robert Brieger, che presiede il Comitato Militare dell’Unione Europea, e del sottosegretario di Stato per la Difesa, Isabella Rauti, accompagnata dall’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa. Dopo tre anni di intensa attività, l’Operazioneha raggiunto ormai una piena maturità operativa. Quella per il controllo dell’afflusso di armamenti in Libia è una delle operazioni militari più complesse e significative dell’Ue nel contesto della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune.