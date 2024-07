Inserite nel girone sud dove il tifo è più caldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tutto come previsto. Fabriano e Jesi a sud, in undai club importanti e dalleserie non meno calorose e capaci di muovere nomi ragguardevoli anche in trasferta. Usciti i gironi della B Nazionale, terzo torneo della piramide del basket italiano che come nella scorsa stagione, che fu la prima assoluta dopo la scissione della vecchia B Unica in due categorie, vede soltanto due marchigiane al via, Ristopro Fabriano e General Contractor Jesi (main sponsor appena rinnovato).