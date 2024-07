Il volo di Salvini è stato fra i pochi a partire Le accuse scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildi Matteosi trasforma in un caso, con le opposizioni all’attacco. A far scattare laun articolo sul sito de La Stampa, secondo cui ilRoma-Milano con a bordo il segretario leghista (e altri politici fra cui il capogruppo Riccardo Molinari e il leader di Nm Maurizio Lupi) sarebbel’unico fra quelli nazionali di Ita Airways decollato da Fiumicino nella sua fascia oraria (seppur con circa un’ora di ritardo), nella giornata segnata dal disservizio dei sistemi digitali mondiali.Leggi anche: Meteo, in arrivo temporali nel weekend sull’Italia: le previsioni La compagnia sostiene si tratti di una “notizia destituita di qualsiasi fondamento”. Nella stessa fascia oraria – spiega il comunicato – la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli.