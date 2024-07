Il cyber caos di Windows riapre il tema della sovranità digitale | la Germania è già passata a Linux

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilche ha riguardato i sistemi informatici diha riaperto il dibattito sulla necessità di una “”. Dietro alinformatico globale che sta avendo effetti su aeroporti, banche e media in tutto il mondo, c’è un società statunitense disicurezza: la Crowdstrike. In particolare, ci sarebbe un difetto in uno dei suoi aggiornamenti per. “CrowdStrike sta lavorando attivamente con i clienti colpiti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per gli host” di Microsoft mentre “gli host Mac enon sono interessati”, ha riferito il ceo di CrowdStrike, George Kurtz, in un post su X, precisando che “non si tratta di un incidente di sicurezza o di un attacco informatico”.