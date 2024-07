Il cambio di passo Ufficio passaporti Riparte la macchina | Superata l’emergenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Con l’estate sono tantissimi i bolognesi in partenza per le vacanze e le prenotazioni all’lo testimoniano. Dopo i problemi legati al post Covid dove, a causa delle numerose richieste, si erano creati ritardi di diversi mesi per il rilascio con addirittura dei blocchi in determinati periodi. Ma da qualche mese laha ripreso a funzionare senza intoppi. A parlarne è il dirigente della divisione Pas della Questura, cui fa capo l’, Marco Gianfrancesco. Gianfrancesco, undiimportante per superare. Come è stato possibile? "Innanzitutto il Questore ha messo in campo più forze, abbiamo avuto un incremento di personale. Oltre a questo, c’è stata data la possibilità di lavorare su ogni pomeriggio, non solamente il martedì e il giovedì, ampliando anche la fascia oraria.