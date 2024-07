Guasto Informatico Globale | Disagi nei Trasporti e nei Mercati Finanziari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma - Un gravesta paralizzando ie iin tutto il mondo, con aerei e treni fermi, e indici borsistici in stallo sia in Italia che all’estero. Il problema è attribuito a un errore di aggiornamento nel software di sicurezza CrowdStrike, utilizzato da numerose organizzazioni a livello. Le conseguenze sono immediate e pesanti. Solo all’aeroporto di Fiumicino sono stati cancellati circa 50 voli, mentre a livello mondiale oltre mille voli hanno subito cancellazioni o ritardi. La situazione non è migliore per i treni, consegnalati anche nelle principali reti ferroviarie. In Italia, la Borsa Italiana ha visto l’indice Ftse Mib e l’indice Ftse 100 di Londra fermi, rispettivamente con un calo dello 0,70% e dello 0,53%, a causa dei problemi informatici.