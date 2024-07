Ferrara fermato il molestatore seriale in bici | scoperto grazie alle videocamere di sorveglianza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 19 luglio 2024) Aun ragazzo di 20 anni è statodalla Polizia e denunciato per violenza privata e molestie. Il giovane è stato identificato come ilche in più occasioni nelle ultime settimane ha aggredito sessualmente delle donne incontrate per strada. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una ventenne violentata la sera del 19 giugno. La ragazza ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo di colore a bordo di unacletta: l’uomo le avrebbe toccato le parti intime, per poi alzarle il vestito e afferrarle gli slip, fino a strapparli. La vittima è caduta a terra, riportando varie escoriazioni, ma è riuscita a gridare aiuto: alcuni residenti hannortato le forze dell’ordine, ma l’aggressore è riuscito a fuggire. Aggressoreincletta, giovane