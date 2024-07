Esodo agostoPS | ' bollino nero' 3 e 10

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 19 luglio 2024) 23.00 L'aumento del traffico per l'estivo interesserà per lo più i primi due fine settimana di agosto, in cui si prevedono partenze già da giovedì con una concentrazione del traffico nel pomeriggio di venerdì,che aumenterà nelle mattinate di sabato 3 e 10 agosto, contrassegnate dal '' mentre si manterrà sostenuto nelle domeniche. Nella settimana di Ferragosto,si prevede poi -spiega la Polizia di Stato- che gli spostamenti inizieranno dal 14 con intensità sostenuta nel pomeriggio e e nella mattinata del 15 agosto.