Dimenticata sul seggiolino in auto Bimba di un anno morta per il caldo Il papà doveva portarla all’asilo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il fenomeno ha un forbito nome scientifico, ma la sua conseguenza è sempre tragica: la Sindrome del bambino dimenticato in(per gli inglesi Forgotten Baby Syndrome) ha fatto un’altra vittima ieri in una torrida mattina dinel Veneziano, in un parcheggio di Marcon. Unadi un, di nome Agnese, ha perso la vita dopo essere stata lasciata innelposteriore dal padre per diverse ore sotto un sole cocente. Sembra che la dovesse portarenido e invece è andato direttamente al lavoro, nell’azienda Lodes di Marcon, uno dei principali produttori europei di illuminazione decorativa. Sono stati alcuni colleghi ad accorgersi dellasvenuta ine hchiamato loro i soccorsi perché il padre era sotto choc. Il veloce arrivo del 118 non ha evitato la tragedia. Al pronto soccorso hpotuto solo constatare la morte.