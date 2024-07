Cos’è Crowdstrike e perché sta mettendo in ginocchio il mondo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 luglio 2024) Aeroporti in tilt, blackout quasi completo di banche e media. Questi sono i risultati di un disservizio mondiale causato da un aggiornamento di, il fornitore di cybersecurity che, per un errore di configurazione, non si sta aggiornando correttamente. Risultato? Microsoft colpita in pieno e PC e server Windows fermi. Questo blocco, che segnala il problema Blue Screen of Death, non è riconducibile a un cyberattacco. La causa effettiva non è certa. Quel che è certo è che questo super bug impedisce agli utenti di accedere a varie app e servizi Microsoft 365. La maggior parte dei servizi sono stati ripristinati, ma ancora si segnalano problemi anche piuttosto seri. Da questa notte è insomma il delirio vero e al momento ancora non si sa quando sarà possibile mettere tutto a posto.