ATP Amburgo 2024 Darderi rimontato e sconfitto nei quarti da Baez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si ferma neidi finale il cammino di Lucianonel torneo ATP 500 di. L’azzurro è statoin tre set in rimonta dell’argentino Sebastiancon il punteggio di 2-6 6-4 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di gioco. Da valutare, anche in ottica Olimpiadi, il problema alla schiena avuto danel corso del terzo set. Entrambi i tennisti hanno chiuso con 6 ace, conche ha ottenuto pochissimo dalla seconda (appena il 22% di punti vinti). In ogni caso l’argentino ha concluso con ben 39 vincenti contro i 21 di. Sono invece 23 gli errori non forzati dicontro i 14 dell’azzurro. Ottimo avvio di partita per, che nel quarto game si procura una palla break e la sfrutta subito con un errore di dritto dell’argentino.