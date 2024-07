Ancora pusher al parco E ladri di biciclette

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) L’altro ieri, intervento della squadra mobile alMiralfiore per contrastare lo spaccio di droga. Un giovane extracomunitario è stato denunciato per aver ceduto 1 grammo di sostanza stupefacente (hashish) ad un ragazzo che è stato poi controllato dalla polizia. Si legge in una nota della polizia: "Successive operazioni di perquisizione compiute a carico del giovane extracomunitario di nazionalità gambiana hanno permesso di rinvenire e sequestrare la somma di 50 euro ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio nonché, a mezzo del cane Hermes dell’unita cinofila della Questura di Ancona, nelle immediate vicinanze dello straniero, un ulteriore involucro contenente alcuni pezzi della medesima sostanza del peso complessivo di 3 grammi circa". Per questo, il giovane africano è stato denunciato a piede libero.