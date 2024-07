Visto che passi il tempo con altre compagnie divorzio | la principessa di Dubai ripudia platealmente il marito traditore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le corna non hanno colore, appartenenza né genere. Sono uguali in tutto il mondo dai piani bassi a quelli alti, dai ricchi fino ai poveri. Ed è quello che ci insegna la triste storia delladi, Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum. che ha annunciato ila soli tre mesi dal matrimonio con (l’ormai ex)l’imprenditore Mana bin Mohammed bin Rashid. Ma cosa avrebbe mai combinato il compagno? Si sarebbe sollazzato allegramente in dolce compagnia, ma non della sua neo moglie. Va bene la poligamia, va bene la coppia aperta ma quando e se il proprio partner dà l’ok. Altrimenti è tradimento bello e buono. Ed è quello che ha pensato l’ignaraShaikha che ha scoperto tutti i retroscena di un matrimonio, all’apparenza funzionante.