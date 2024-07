Rino Gaetano Band | live a Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 18 luglio 2024) Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell’Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, giovedì 18 luglio, in collaborazione con il Big Mama, per Big Mama Summer Blues, il concerto della. Laè la formazione ufficiale di tributo al cantautore calabro-no ed è il primo progetto in Italia fondato dalla sorella Annanel 1999, e guidato da Alessandro, nipote di. Laha arrangiato – in modo fedele ai suoni originali del tempo – molte delle opere di un personaggio ormai entrato nel mito.