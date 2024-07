Presa a botte per la pipì in casa e buttata nel cassonetto della spazzatura | la storia orribile della cagnolina Sadie che si è conclusa col lieto fine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Unatriste, proprio come gli occhipoveraquando è stata ritrovata. Dalla sua vecchia, dove per colpa di unafrettolosa è stata maltrattata e cacciata, ai cassonetti. La “colpa”meticcia è stata quella di reagire alleproprietaria, mordendola. E la punizione si è presto trasformata in un crudele e vile abbandono, nella, come se fosse una vecchia coperta o un giocattolo rotto. E non migliora la situazione quando, una volta ritrovata triste e sconsolata, è stata portata al Cumberland County Animal Service di Fayetteville, in Carolina del Nord. Lì è stata giudicata pericolosa e inserita in una lista dei cani da abbattere, perché, causa sovraffollamento, non c’era più posto per lei.