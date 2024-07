Nettuno approvata la rigenerazione urbana per le aree della stazione ferroviaria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Un progetto didellenell’ambito. Il Comune di, FS Sistemi Urbani, ReteItaliana e FS Park hanno infatti sottoscritto un Protocollo di Intesa per la demolizione del cavalcaferrovia pedonale che collega via Ennio Visca e via Marche, la realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento tra le due parti di città, e una viabilità carrabile di collegamento tra i parcheggi. L’intesa è stata siglata da Antonio Reppucci, Commissario Straordinario del Comune di, da Nicola Madonna, Responsabile Area Centro di FS Sistemi Urbani, Andrea Destro, Amministratore Delegato di FS Park e Andrea Telera, DirettoreDirezione Operativa Infrastrutture Territoriale Roma di RFI.