Montevarchi Stefano Sani torna a cantare nella sua città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – Tornerà asuae per l'occasione presenterà un libro autobiografico il cui incasso sarà devoluto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lui è, che si esibirà ain occasione delle prossime Feste del Perdono. Salirà sul palcoserata dedicata allo “Spettacolo d’autore”, in programma martedì 3 settembre, alle ore 21.00, in piazza Varchi. Un concerto con brani del suo repertorio musicale. Il cantante arrivò alla notorietà negli anni ’80 partecipando a due Festival di San Remo con “Lisa” e “Complimenti” diventando ben presto un idolo soprattutto per le ragazze del tempo. Con l’occasione sarà promosso anche il libro autobiografico dal titolo “Sulla giostra della vita” il cui ricavato dalla vendita sarà devoluto all’Ospedale Meyer di Firenze, l’eccellenza toscanacura dei bambini.