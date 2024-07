Milan rivoluzione Ibrahimovic | in quattro ai saluti finali

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il, dopo aver preso Morata dall’Atletico Madrid, vuole accelerare sul fronte cessione: inai. Il primo passo è stato compiuto. Il, infatti, a breve ufficializzerà l’acquisto di Alvaro Morata destinato a raccogliere il testimone lasciato da Olivier Giroud. Il centravanti, laureatosi campione d’Europa con la Spagna, firmerà un contratto quadriennale da 4.5 milioni e si metterà subito a disposizione di Paulo Fonseca. I colpi in entrata proseguiranno ma il club, ora, punterà a sfoltire la rosa cedendo i giocatori ritenuti in esubero dall’allenatore lusitano. Zlatantaglia 4 giocatori (LaPresse) – Serieanews.comDiversi i componenti dell’attuale gruppo in lista di sbarco. Uno di questi risponde al nome di Divock Origi, rientrato alla base dopo la negativa esperienza vissuta al Nottingham Forest.