Marianella a CalcioWeb | l’Atalanta può giocarsela con il Real Mbappè? Occhio a…

(Di giovedì 18 luglio 2024) Anche il tifoso più accanito del, probabilmente, avrebbe sorriso all’ipotesi di vedere, un giorno, una finale di Supercoppa Europea fraMadrid e Atalanta. Sarà per una questione tutta italiana di vedere sempre il meglio negli altri, sarà che fatichiamo (sempre noi italiani) a pensare che il paradigma delle tre big, Juventus-Milan-Inter, possa essere rotto, o meglio, allargato, a qualche altra squadra. Eppurenon ha più bisogno di prove. Le ha superate tutte. I nerazzurri sono, a tutti gli effetti, una delle big di Serie A. L’etichetta se la sono guadagnata negli anni a suon di ottime prestazioni, risultati e traguardi storici. L’ultimo, il trionfo in Europa League contro il Bayer Leverkusen dei record, Campione di Germania e grande sorpresa del calcio europeo, letteralmente dominato in finale.