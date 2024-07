L' intervista a Gualtieri | Roma nel caos? Fidatevi di me Ecco cosa farò

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) «Mi rendo conto che i disagi ci sono, ma quando avremo finitocambierà volto». Chiede ancora fiducia aini il sindaco, Roberto, ospite dell'edicola de Il Tempo per fare il punto sulle tante opere avviate e le polemiche che hanno investito il suo mandato alla guida della Città eterna. Sindaco, iniziamo con quello che non è proprio un trofeo.è scesa in penultima posizione nella classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci, se lo aspettava? «Abbiamo scelto fin dal primo giorno di lavorare in profondità e di non inseguire la popolarità del momento, perché questa città non può permettersi interventi di facciata. Questo comporta anche sacrifici e disagi.è piena di cantieri, è una scelta che rivendico perché noi ci preoccupiamo di come sarà la Capitale a fine consiliatura.