L’importanza dei cluster regionali europei per lo sviluppo delle tecnologie verdi

(Di giovedì 18 luglio 2024) La creazione ditecnologiciè un metodo efficace per creare solide catene di approvvigionamento europee per lecome le batterie e i moduli solari. È quanto emerge da uno studio del Centre for European Policy (Cep). A tal fine, il think tank chiede investimenti massicci nelle infrastrutture locali, in particolare nell’approvvigionamento energetico e nelle strutture di ricerca specializzate. «Dal punto di vista odierno, le regioni della Germania sud-occidentale, dell’Austria e dell’Italia settentrionale presentano le migliori condizioni di partenza per ia zero emissioni in Europa», afferma André Wolf, economista del Cep e autore dello studio. Per evitare duplicazioni inefficienti, la pianificazione deidovrebbe essere strettamente coordinata tra gli Stati membri.